بالاتفاق مع عشيقها.. اعتقال امرأة قتلت زوجها وحرقت جثته في بغداد

2023/06/07 | 10:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على متهمة بقتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها وحرق جثته في العاصمة.

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