الإطاحة بأربعة متهمين بـ

2023/06/07 | 10:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الإطاحة بأربعة متهمين بالإرهاب أحدهما كان يعمل قناصاً في محافظة نينوى.

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