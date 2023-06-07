2023/06/07 | 10:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، القبض على 4 متهمين وفق أحكام المادة 4 إرهاب أحدهم كان يعمل قناصا في نينوى.وذكر بيان لخلية الإعلامي تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “وكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بـ4 مطلوبين اشتركوا بـ’ كتيبة القناصين’ في نينوى المركز الخبري الوطني.

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