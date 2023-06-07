القاضي زيدان والشمري يبحثان تطوير قدرات ضباط الشرطة

2023/06/07 | 10:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الأربعاء، تطوير قدرات ضباط الشرطة.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقاه / المركز الخبري الوطني/ ، […]

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