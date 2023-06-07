قتلته بالاتفاق مع عشيقها.. اعتقال امرأة قتلت زوجها وحرقت جثته في بغداد

2023/06/07 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية مكافحة الاجرام ، اليوم الاربعاء، القبض على متهمة بقتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها وحرق جثته في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمة قتلت زوجها بالاشتراك مع عشيقها وحرقت جثته ضمن منطقة البياع ببغداد".

وأضافت أن "العملية تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة إجرام البياع عن وجود جريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية".

واوضحت أنه "تم تشكيل فريق والانتقال إلى محل الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد مميز أثمر عن إلقاء القبض على المتهمين ولدى إجراء التحقيق معهما انهارت زوجة المجني عليه واعترفت صراحة بقتل زوجها وحرق جثته بالاتفاق مع عشيقها".

وأكدت أنه "تم تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".

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