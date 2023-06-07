خلال ساعات.. اجتماع

2023/06/07 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

من المقرر أن يعقد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً هاماً بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من أجل حسم تمرير قانون الموازنة يوم غد الخميس في مجلس النواب.

وقال مصدر مسؤول، لـ(بغداد اليوم)، إن "قادة الاطار التنسيقي سيعقدون خلال الساعات المقبلة اجتماعا هاماً بمشاركة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وسط العاصمة بغداد".

واضاف أن "الاجتماع سيتم عقده من أجل وضع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة قبل التصويت عليه يوم غد الخميس، كما سيشارك في الاجتماع المرتقب أعضاء اللجنة المالية البرلمانية من كتل الاطار التنسيقي".

وتابع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "الاجتماع يأتي بعد جولة حوارات ومفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتفاق على تعديل بعض الفقرات الخاصة بإقليم كردستان ضمن قانون الموازنة".

وأمس الثلاثاء، حدد مجلس النواب، الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية.

أدناه نص الوثيقة:

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