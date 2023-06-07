سلطة الطيران تعلن تفعيل 8 اتفاقيات للنقل الجوي

2023/06/07 | 10:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

فعّلت سلطة الطيران المدني 8 اتفاقيات في مجالات حركة النقل الجوي لوجهات أوروبية وعربية، فيما باشرت مفاوضات مع مؤسسة التمويل الدولي ifc لتطوير مطار بغداد الدولي.





وقال المتحدث باسم السلطة، جهاد الديوان، في حديث للصحيفة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ السلطة فعلت الاتفاقيات الدولية مع 6 دول هي بريطانيا وروسيا وإيطاليا ورومانيا والمجر وفنزويلا في مجالات حركة النقل الجوي والتنسيق مع تلك الدول لتقديم التسهيلات للمسافرين، فضلاً عن تطوير القدرات التدريبية لمفتشي سلطة الطيران المدني، والإفادة من خبراتها في هذا المجال.





وأضاف أن السلطة أبرمت اتفاقيتين مع الإمارات العربية المتحدة وسوريا لتفعيل اتفاقيات التشغيل المشترك وتسهيل عمل الخطوط الجوية.





وأشار الديوان إلى أنَّ هناك مباحثات لافتتاح وجهات جوية جديدة مع دولتي فنزويلا والمجر، وخطوط مباشرة بين العراق والمملكة المتحدة من خلال إعادة تفعيل اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، منوهاً بأنَّ تفعيل هذه الاتفاقيات سيُسهم في إعادة حركة النقل الجوي العراقي إلى مكانته الطبيعي بين مصاف تلك الدول.





وبيَّن أنَّ عمليات تطوير مطار بغداد الدول ستنفذ عن طريق الاستثمار من خلال مؤسسة التمويل الدولية ifc، بناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث باشرت السلطة المفاوضات مع المؤسسة بهذا الصدد.





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