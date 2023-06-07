مصري يوثق سلاحف عملاقة

2023/06/07 | 11:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تبحث عن الشاطئ المثالي للراحة والترفيه والاستجمام؟ ويجمع شاطئ هيكادوا في سريلانكا جميع هذه المواصفات.ولكنه، ليس كأي شاطئ آخر يُعرف بمياهه الفيروزية ورماله الذهبية، بل ستجد مجموعة من السلاحف العملاقة بانتظارك لإطعامها واللعب معها.

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