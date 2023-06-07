2023/06/07 | 11:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الأربعاء، المباشرة بتطبيق برنامج رقمنة نظام توفر الموارد والخدمات في القطاع الصحي.

وقال الحسناوي، في مؤتمر صحفي، إنه “تم المباشرة بتطبيق برنامج رقمنة نظام توفر الموارد والخدمات في القطاع الصحي”.

وأضاف، أن “ذلك تم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية”.

التالي

منذ ساعة واحدة

أسعار صرف الدولار تلامس 150 ألف دينار

منذ ساعتين

توقعات بهطول الأمطار..



تعرف على حالة الطقس

منذ 14 ساعة

المالية تلوح بالطعن بقانون الموازنة في حال اجراء تغييرات عليها

منذ 15 ساعة

محافظة بغداد: حملة رصد المخالفين لتسعيرة الأمبير مستمرة ونطبق إجراءات صارمة

منذ 16 ساعة

الانبار تفرض قيودا مشددة على دخول المواشي لتلافي الحمى النزفية

منذ 17 ساعة

وزير الصحة يوجه بصرف البطاقة الدوائية للأمراض المزمنة مجاناً

منذ 17 ساعة

“رقي العظيم” يتجاوز خط الإكتفاء الذاتي ويصل إلى 11 محافظة

منذ 17 ساعة

التميمي : لن نضع أي خطوط حمر لإعاقة عودة النازحين الى الحوض الاخضر في ديالى

منذ 18 ساعة

محافظة بغداد تدعو أصحاب المولدات إلى إرجاع فرق المبالغ المُجباة من المواطنين

منذ 19 ساعة

بعد اغلاق 20 عاما..



إعادة افتتاح منارة عنه الآثرية غربي الانبار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بتطبيق برنامج رقمنة نظام توفر الموارد والخدمات بالقطاع الصحي العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بتطبيق برنامج رقمنة نظام توفر الموارد والخدمات بالقطاع الصحي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).