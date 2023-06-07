رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل وزير الداخلية

2023/06/07 | 11:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم وزير الداخلية عبد الامير الشمري.

وبحث القاضي زيدان مع وزير الداخلية، تطوير قدرات ضباط الشرطة في مجال التحقيق وادخالهم في دورات خاصة بالتحقيق بمشاركة القضاء.

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