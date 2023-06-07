2023/06/07 | 11:04 - المصدر: ايزيدي 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استمرار عمليات تحرير الايزيديات، 2849 ايزيدي لازال مفقوداً ايزيدي24 – دهوك بعد تحرير 6 ايزيديات قبل يومين، اعلن مكتب المختطفات الايزيديات عن اخر الإحصائيات الخاصة بالابادة الجماعية الايزيدية التي ارتكبها تنظيم داعش في بداية اغسطس 2014.
و كانت الناشطة الايزيدية نادية مراد متابعة لعمليات تحرير ست مختطفات ايزيديات من تركيا بدعم من مكتب رئيس إقليم …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اينفوكرافيك : احصائيات المفقودين الايزيديين بعد 9 سنوات من الابادة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
و كانت الناشطة الايزيدية نادية مراد متابعة لعمليات تحرير ست مختطفات ايزيديات من تركيا بدعم من مكتب رئيس إقليم …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اينفوكرافيك : احصائيات المفقودين الايزيديين بعد 9 سنوات من الابادة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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