اينفوكرافيك : احصائيات المفقودين الايزيديين بعد 9 سنوات من الابادة

2023/06/07 | 11:04 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرار عمليات تحرير الايزيديات، 2849 ايزيدي لازال مفقوداً ايزيدي24 – دهوك بعد تحرير 6 ايزيديات قبل يومين، اعلن مكتب المختطفات الايزيديات عن اخر الإحصائيات الخاصة بالابادة الجماعية الايزيدية التي ارتكبها تنظيم داعش في بداية اغسطس 2014.و كانت الناشطة الايزيدية نادية مراد متابعة لعمليات تحرير ست مختطفات ايزيديات من تركيا بدعم من مكتب رئيس إقليم …

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