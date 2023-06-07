دي ماريا المستهدف من النوادي السعودية يرحل عن يوفنتوس

2023/06/07 | 11:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس (أ ف ب) – أعلن بطل العالم الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا، المستهدف من الدوري السعودي لكرة القدم، رحيله عن يوفنتوس بعد موسم واحد فقط مع الفريق الايطالي.وصل الى نادي مدينة تورينو صيف العام الماضي بصفقة حرة قادمًا من باريس سان جرمان بعد 7 سنوات في العاصمة الفرنسية، وخاض معه 40 مباراة مسجلا […]

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