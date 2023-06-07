2023/06/07 | 11:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمــد بـاني أل فـالـح ساقني قدري بعد هذا العمر إلى حيث كلية طب الأسنان في مدينة الطب بعد أن تساقط نصفهن وعاث التسوس بالنصف الأخر وأكتمل أمرهن بعد سقوط سن العقل وهو ما جعلني أخطأت بصواب القول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت … وما أن دخلت إلى دهاليز تلك القلعة العتيدة حتى أذهلني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في مدينة الطب ما لا أذن رأت ولا عين سمعت – محمــد بـاني أل فـالـح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في مدينة الطب ما لا أذن رأت ولا عين سمعت – محمــد بـاني أل فـالـح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).