تفريخ أحزاب – مشتاق الربيعي

2023/06/07 | 11:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشتاق الربيعي لا نرى من يشعر بهموم ومتاعب المواطنين وليس هناك ما يشير إلى انجاز في تقديم الخدمات للمواطنين، ذلك إن معظم الاحزاب والشخصيات تعمل من اجل مصالحها السياسية.وبسبب ذلك فالمتوقع عزوف شبه تام للمواطنين عن الانتخابات المرتقبة.ارصد صراعا على المصالح الشخصية والحزبية والتي طغت على مصلحة البلاد العليا بين الكم الهائل من […]

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