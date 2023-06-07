2023/06/07 | 11:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6alwVETPkso

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موازنة تكبلها التعديلات.. فيتو كردي.. الاطار يشهر سلاح الأغلبية - عشرين م٢ - الحلقة ٧) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موازنة تكبلها التعديلات.. فيتو كردي.. الاطار يشهر سلاح الأغلبية - عشرين م٢ - الحلقة ٧) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).