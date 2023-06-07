ضربة موجعة لمهربي النفط.. ضبط 200 ألف لتر واعتقال 5 متهمين بصلاح الدين

2023/06/07 | 11:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمناعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، ضُبط نحو 200 ألف لتر من المشتقات النفطية محملة على 8 صهاريج و 6 خزانات مختلفة السعات في محافظة صلاح الدين.

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