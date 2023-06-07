2023/06/07 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما علاقة مقتدى الصدر بعقاب ايران لـ اربيل ؟ احمد الابيض يجيب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: HIj7y4ILXpU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما علاقة مقتدى الصدر بعقاب ايران لـ اربيل ؟ احمد الابيض يجيب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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