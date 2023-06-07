تفجير السد الأوكراني.. هل يعطل هجوم كييف المضاد؟

2023/06/07 | 11:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المرجح أن يؤدي تدمير سد كاخوفكا الذي أطلق مياه الفيضانات عبر جنوب أوكرانيا إلى الحد من خيارات كييف في هجومها المضاد الأولي، وفقا لما ذكره مسؤولون عسكريون ومحللون لصحيفة "فايننشال تايمز".

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