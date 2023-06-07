هيومن رايتس ووتش، الاقتتال السياسي يُعرقل إعادة إعمار سنجار

2023/06/07 | 11:49 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نقلا عن هيومن رايتس ووتش (بيروت) – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن إعادة إعمار سنجار [بالكردية: شنگال]، في شمال العراق، الذي تضرر بشدة في القتال ضد “تنظيم الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ ’داعش‘)، متوقفة بسبب الخلاف السياسي حول إدارتها.في أبريل/نيسان 2023، أمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحكومة بفتح حملة لإعادة …

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