بعد تصريحاتها حول

2023/06/07 | 12:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأربعاء، على تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريٍس، والتي ألمحت فيها إلى ضرورة إبقاء القضاء الإسرائيلي "مستقلا".

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