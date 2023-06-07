2023/06/07 | 12:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ارجع السياسي المستقل عدنان محمد، الخميس، استمرار اغلاق مقار حزب...

ظهرت المقالة لماذا يستمر غلق مقرات حزب بارزاني في ديالى؟ أولاً على المسلة.

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