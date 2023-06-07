2023/06/07 | 12:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شهدت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية، اليوم الاربعاء، ارتفاعاً إذ سجلت اكثر من 234 مليون دولار.وبحسب جدول نافذة بيع العملة، تابعه / المركز الخبري الوطني/،فأن المركزي باع خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع مبيعات البنك المركزي في مزاد العملة اليوم المركز الخبري الوطني.

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