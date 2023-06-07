مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 230 مليون دولار في مزاد اليوم

2023/06/07 | 12:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بلغت مبيعات البنك المركزي في مزاد اليوم الاربعاء، اكثر من 230 مليون دولار.

وذكر بيان للبنك اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 234 مليونا و 268 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 196 مليونا و 180 الفا و 268 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 37 مليونا و820 الف دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 17 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 22 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 125 شركة.

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