وسط ارتفاع كبير للأسعار.. البنك المركزي العراقي يبيع اكثر من 230 مليون دولار في مزاد اليوم

2023/06/07 | 12:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت مبيعات البنك المركزي في مزاد

اليوم الاربعاء، اكثر من 230 مليون دولار.

وباع البنك المركزي اليوم خلال مزاده

لبيع وشراء الدولار الامريكي 234 مليونا

و 268 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس

بلغ 1305

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