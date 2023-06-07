2023/06/07 | 12:49 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية: العراق وضع اللبنة الأولى في بناء نظام صحي رقمي متطور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/07 | 12:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: العراق وضع اللبنة الأولى في بناء نظام صحي رقمي متطور) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: العراق وضع اللبنة الأولى في بناء نظام صحي رقمي متطور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).