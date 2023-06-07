2023/06/07 | 13:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة آبل في مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين (WWDC)، الاثنين، عن منتجات جديدة، بعضها تكشف عنه للمرة الأولى، أبرزها نظارة فيجن برو للواقع الافتراضي المعزز، التي تعد أكثر منتجات الشركة طموحًا منذ سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقب إصدار نظارات ميتا وأبل.. ما هو الواقع الافتراضي والواقع المعزز؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقب إصدار نظارات ميتا وأبل.. ما هو الواقع الافتراضي والواقع المعزز؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).