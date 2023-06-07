2023/06/07 | 13:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جواد الحطاب ما كان عليّ أن أسجن في يوم كهذا * ..اعتقدت – في البدء – ان الشرطة جاءوا لإلقاء التحية حتى اني أوشكت ان ..لكنّ اللحظة التي رأيت فيها المفرزة، ايقنت انهم جاءوني لإلقاء القبض مع اني اوشكت ان ..، وحسنا فعلت الشرطة وان كنت غير مهيّأ لأن اسجن في يوم كهذا […]

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