2023/06/07 | 13:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: حذّر مات كليفورد، مستشار رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك للذكاء...

ظهرت المقالة مسؤول بريطاني: أمامنا سنتان لإنقاذ العالم من مخاطر الذكاء الاصطناعي أولاً على المسلة.

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