2023/06/07 | 13:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن اجتمع مع...

ظهرت المقالة مسؤول أمريكي: ولي عهد السعودية وبلينكن أجريا محادثات صريحة في جدة أولاً على المسلة.

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