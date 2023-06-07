2023/06/07 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما علاقة مقتدى الصدر بعقاب ايران لـ اربيل ؟ احمد الابيض يجيب

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