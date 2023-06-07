شرطة الديوانية تكتسح التجاوزات على الحصص المائية

2023/06/07 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنأعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الاربعاء، تنفذ حملة واسعة لإزالة التجاوزات على الحصص المائية في المحافظة.

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