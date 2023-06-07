2023/06/07 | 13:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اقدمت هيئة استثمار النجف، اليوم الأربعاء، على دعوى قضائية ضد النائب هادي السلامي لكونه قام بالتشهير بالهيئة. وادناه نص الدعوى التي حصل عليها / المركز الخبري الوطني/:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‘بتهمة التشهير’ ..



دعوى قضائية ضد النائب هادي السلامي المركز الخبري الوطني.

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