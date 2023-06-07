2023/06/07 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر في دائرة صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن احصائية جديدة باصابات الحمى النزفية في المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظة ذي قار سجلت منذ بداية العام الحالي ولغاية شهر حزيران الحالي 50 إصابة و6 حالات بالحمى النزفية".

وأضاف أنه "هناك مخاوف من ارتفاع الاعداد خلال الأيام المقبلة، خصوصاً ان هناك إصابات مشكوك فيها سيتم ارسال الفحوصات للمختبرية المختصة في العاصمة بغداد للتأكد منها".

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