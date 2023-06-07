أبرزها الحمى النزفية.. ​مجلس بيئة ديالى يتخذ 6 قرارات فورية

2023/06/07 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف عضو مجلس حماية وتحسين البيئة في ديالى عبدالله الحيالي، اليوم الاربعاء، عن صدور 6 قرارات فورية بينها قرار بشان السيطرة على انتشار مرض الحمى النزفية في المحافظة.

وقال الحيالي لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس حماية وتحسين البيئة في ديالى عقد اجتماعا موسعا برئاسة نائب محافظ ديالى وعضوية ممثلي دوائر متعددة بنيها الماء والموارد المائية والبيئة والتخطيط العمراني وغيرهم"، مبيناً أن "الاجتماع ناقش 5 ملفات هامة ابرزها الحمى النزفية".

واضاف، أن "المجلس اصدر 6 قرارات هامة أبرزها مصادرة الحيوانات والمواشي السائبة ومنع تربية الحيوانات داخل الاحياء السكنية لمنع تفشي الحمى النزفية بالاضافة الى الحفاظ على المصادر المائية في ضل الوضع المائي الحرج".

واشار الى أن "المجلس قرر اتباع ألية صحيحة لنقل وتداول السكراب واخضاعها للفحص الاشعاعي بشكل الزامي بالاضافة الى أنشاء مخازن لقناني غاز الكلور المستخدم في تعقيم مياه الشرب وسحب جميع القناني المتهالكة والغير صالحة للأستخدام من المشاريع والمجمعات كونها تشكل خطر يهدد البيئة والأنسان".

وتابع الحيالي أن "المجلس قرر الحد من ظاهرة حفر الأبار بصورة عشوائية من قبل المواطنين والمنظمات دون أتباع السياقات القانونية خاصة وان اغلبها تكون ذات محتوى عالي من الاملاح المذابة وغير صالحة للأستخدام المباشر".

وفي وقت سابق، اعلن المستشفى البيطري في ديالى، بدء اجراءات احتواء بورة "الحمى النزفية" في قضاء بعقوبة بمركز المحافظة.

وقالت مدير المستشفى ابتسام جاسم لـ( بغداد اليوم)، إن" المستشفى البيطري ومن خلال طواقم مختصة بدأءت بالمرحلة الاولى من احتواء بؤرة "الحمى النزفية" في قرية كريم الناصر قرب ناحية كنعان شرق قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى، وذلك بعد تسجيل اصابة مؤكدة لامرأة قبل يومين".

وفي تفاصيل عملية أحتواء المرض أوضحت جاسم، أنه "تجري العملية ضمن دائرة نصف قطرها 15كم تعتمد مسارات متعددة ابرزها رش حظائر الماشية والاغنام بمواد خاصة مع تغطيسها في احواض مائية من اجل التعقيم مع اضافة مواد تساهم في قتل الوسيط الناقل للمرض".

واشارت الى أن "وضع محافظة ديالى الوبائي حيال مرض "الحمى النزفية" تحت السيطرة بالرغم من تسجيل 5 اصابات مؤكدة خلال الثلث الاول من العام الجاري 3 منها تماثلت للشفاء، لافتة الى أن "حظر خروج ودخول الماشية والاغنام الى بؤرة الاصابة سوف يستمر 14 يوما وفق الاجراءت الوقائية".

يذكر أن محافظة ديالى سجلت حالة وفاة لشخص عسكري اصيب بالمرض خارج المحافظة.

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