2023/06/07 | 13:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداة مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين برصاص عنصر أمن مصري قضى بدوره في وقت لاحق قرب الحدود الإسرائيلية مع مصر، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادعى ناشروه أنه يظهر جمهور نادي الأهلي المصري يهتف باسم فلسطين خلال مباراته أمام الوداد المغربي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل هتف جمهور نادي الأهلي باسم فلسطين بعد إطلاق النار على الحدود؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل هتف جمهور نادي الأهلي باسم فلسطين بعد إطلاق النار على الحدود؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).