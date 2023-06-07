عُمان تؤكد حرصها على إدامة التعاون مع العراق

2023/06/07 | 14:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد سفير سلطنة عُمان لدى العراق، حامد بن أحمد عيدروس، اليوم الأربعاء، حرص بلاده على إدامة التعاون مع العراق.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان، أن الأخير “استقبل، اليوم، سفير سلطنة عُمان لدى العراق، حامد بن أحمد عيدروس”.

وأضاف البيان، أن “السفير نقل إلى السوداني تحيات السلطان هيثم بن طارق، وحرص الحكومة العُمانية على إدامة التعاون مع العراق، في مختلف المجالات والصعد”.

وتابع، أن “اللقاء شهد البحث في تنمية العلاقات وتعزيز الشراكات الاقتصادية، بما يعود بالمنفعة المتبادلة على الشعبين الشقيقين، ويوطّد استقرار المنطقة وازدهارها”.

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