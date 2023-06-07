نائب: المفاوضات مع الكرد وصلت نهايتها ويوم غد سيكون حاسماً بشأن الموازنة

2023/06/07 | 14:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب محمد البلداوي، اليوم الأربعاء، أن يوم غد سيكون حاسماً لتمرير قانون الموازنة.

وقال البلداوي، في تصريح صحفي، إن “الحزب الديمقراطي مفاوض شرس ويستخدم ادوات واوراق، ويدفع بمفاوضين من اصحاب الاعتراض والسقف العالي في مقدمة التفاوض ومن ثم يأتي المفاوض بالقرار النهائي وعادة ما يكون من خلال وزير الخارجية فؤاد حسين والإعمار رنكين بيكاني او من خلال رئاسة الاقليم”.

وأضاف، أن “جولة مناقشات الموازنة مع الكرد وصلت إلى نهاياتها وإلى طريقة الحسم، الذين هم ايضا لديهم صيغة للقرار وقريبين من مصدر القرار الكردي بشكل مباشر”.

وبين البلداوي، أن “المسألة وصلت الى حلول شبه نهائية وستعقد اللجنة المالية جلسة ختامية يتم فيها التصويت بالمجمل على قانون الموازنة وفق ما ستصل إليه الكتل السياسية بتفاوض مع الاقليم ومن ثم ارسال كتاب الموازنة الى رئاسة مجلس النواب للتصويت عليها في جلسة الغد”.

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