2023/06/07 | 14:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب عضو لجنة التربية النيابية علي غركان الدلفي اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لمحاسبة مرتكبي مجزرة (١٧٩) طالب وطالبة في واسط.ودعا الدلفي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وتابعته ايرث نيوز الى “احالة اعدادية الغدير واعدادية ام البنين للدراسات الاسلامية في محافظة واسط التابعتين للوقف الشيعي للقضاء”.وكشف الدلفي عن […]

ظهرت المقالة برلماني يطالب رئيس الوزراء بمحاسبة مرتكبي “مجزرة” طلابية في واسط أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني يطالب رئيس الوزراء بمحاسبة مرتكبي “مجزرة” طلابية في واسط) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني يطالب رئيس الوزراء بمحاسبة مرتكبي “مجزرة” طلابية في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).