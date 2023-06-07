شرطة واسط تقبض على مُدان محكوم غيابياً بالإعدام

2023/06/07 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – واسط

أعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الأربعاء، القبض على مدان محكوم غيابياً بالإعدام.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "القت القبض على مدان محكوم غيابياً بالإعدام شنقاً في ناحية شيخ سعد".

وأضافت أن "مفارز قسم شرطة الاقضية تمكنت من القاء القبض على مدان هارب محكوم غيابياً بالإعدام شنقاً حتى الموت لارتكابه جريمة قتل وفق أحكام المادة ٤٠٦".

وأوضح أنها "اتخذت الإجراءات القانونية بحقه ليتم إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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