عقد مع شركة قبرصية.. النزاهة ترصد حالات فساد بشركات حكومية في ديالى

2023/06/07 | 14:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد مخالفات في العقد الذي أبرمته شركة ديالى للصناعات الكهربائية مع شركة (ميكاتول) القبرصية.

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