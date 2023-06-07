2023/06/07 | 14:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: حذرت بلدية الموصل، الاربعاء، المواطنين من عصابة تقوم بتزوير وصولات...

ظهرت المقالة وثائق مزوَّرة في الموصل من أجل بيع العقارات أولاً على المسلة.

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