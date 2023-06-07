2023/06/07 | 15:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت دراسة جديدة إن مدينة نيويورك تجاوزت نظيرتها هونغ كونغ لتصبح أغلى مدينة يمكن أن يعيش فيها المغتربون في العالم، وفي حين جعلت الإيجارات العالية سنغافورة تصعد إلى المركز الخامس، دخلت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دبي و ابوظبي تدخلان قائمة أغلى 20 مدينة بالعالم المركز الخبري الوطني.

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