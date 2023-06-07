2023/06/07 | 15:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يتمنى الشفاء العاجل لقداسة البابا فرانسيس: رجل السلام والمحبة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يتمنى الشفاء العاجل لقداسة البابا فرانسيس: رجل السلام والمحبة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يتمنى الشفاء العاجل لقداسة البابا فرانسيس: رجل السلام والمحبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).