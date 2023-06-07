كتلة نيابية تلوح بمقاطعة جلسة التصويت على الموازنة

2023/06/07 | 15:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لوحت كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمقاطعة جلسة التصويت على الموازنة غداً حال حصل فرض إرادات وليّ أذرع.

وقال عضو الكتلة جمال كوجر إن “مفاوضات مستمرة بشأن الموازنة وهناك مقترحان أحدهما حكومي والآخر من عشرة نواب لصياغة اتفاق يرضي المركز والإقليم ويراعي الاتفاق السياسي وتوجهات الحكومتين”.

وأضاف: “سننتظر النص الجديد وإذا كان متفقاً عليه الحكومتان فنحن في الاتحاد الإسلامي سندخل القاعة ونصوت على قانون الموازنة”، مشيرا إلى أنه في حال حصل فرض إرادات وليّ أذرع وأغلبية سياسية حتماً سيكون موقفنا مقاطعة جلسة التصويت.

وحدد مجلس النواب، يوم غد الخميس، موعداً لعقد جلسة التصويت على الموازنة الثلاثية.

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