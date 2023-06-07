2023/06/07 | 15:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعقد الإطار التنسيقي، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا بمكتب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي.

وقال مصدر سياسي، إن “الإطار التنسيقي سيعقد اليوم، اجتماعا بمكتب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.

وأضاف المصدر، أن “الاجتماع يخص بحث الموازنة قبل إقرارها غدا”.

التالي

منذ 9 دقائق

كتلة نيابية تلوح بمقاطعة جلسة التصويت على الموازنة

منذ ساعة واحدة

عُمان تؤكد حرصها على إدامة التعاون مع العراق

منذ ساعتين

نائب: المفاوضات مع الكرد وصلت نهايتها ويوم غد سيكون حاسماً بشأن الموازنة

منذ 4 ساعات

رئيس الجمهورية: ننتظر من البرلمان قراراً واضحاً ونهائياً بشأن الموازنة

منذ 5 ساعات

مكتب العامري يحتضن اجتماعاً حاسماً يخص الموازنة

منذ 15 ساعة

البجاري تكشف عن تأسيس مدن جديدة في المحطات التي يدخل بها طريق التنمية

منذ 16 ساعة

اليكتي: تأخير الموازنة يعطل مصالح المواطنين..يجب تمريرها

منذ 17 ساعة

هل ستدخل قوى الاطار الانتخابات بقائمة واحدة؟

منذ 17 ساعة

نائب: حصة التربية في موازنة 2023 لا تشكل سوى 1.7 %

منذ 17 ساعة

“غير منصفة”..



لجنة نيابية تكشف حصة وزارتي الزراعة والموارد من الموازنة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً بمكتب العبادي لمناقشة الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً بمكتب العبادي لمناقشة الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).