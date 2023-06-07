قد تثير رعبك.. عُماني يخوض رحلة سفاري ليلية بإفريقيا مختلفة عما أنت معتاد عليه

2023/06/07 | 15:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يخوض العديد من الأشخاص تجربة السفاري واستكشاف الحياة البرية في وقت النهار، هل سبق أن فكرت بخوض التجربة ذاتها ولكن ليلًا؟

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