2023/06/07 | 15:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Not7L9IgU9Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سائق مخمور.. يفطر قلب الشاعر حمزة الحلفي | #مواقف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سائق مخمور.. يفطر قلب الشاعر حمزة الحلفي | #مواقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).