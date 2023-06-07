2023/06/07 | 15:17 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة محافظة الديوانية تنفذ حملة لإزالة التجاوزات على الحصص المائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/07 | 15:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة محافظة الديوانية تنفذ حملة لإزالة التجاوزات على الحصص المائية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة محافظة الديوانية تنفذ حملة لإزالة التجاوزات على الحصص المائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).