أذربيجان تبحث فتح قنصلية لها في كردستان العراق

2023/06/07 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان

بارزاني، اليوم الأربعاء، القائم

بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان في

العراق ناصر ممدوف، وتبادلا وجهات

النظر حول تحسين العلاقات بين العراق

وإقليم كردستان مع أذربيجان.

وقا

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