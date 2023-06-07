في مستشفى وارث البصرة لعلاج السرطان.. منظومات متطورة تعالج مياة العلاج الكيمياوي بصورة آمنة (فيديو)

2023/06/07 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الملاكات الهندسية في قسم

المشاريع الهندسية المنفذة لمشروع وارث

البصرة، الاربعاء، عن تنصيب منظومات

حديثة ومتطورة تقوم بمعالجة وتنقية

المياه الناتجة عن علاج المرضى بالمواد

المشعة قبل وصولها الى شبك

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